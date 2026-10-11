बांधवगढ़ की पहचान 'D' निशान वाली मशहूर बाघिन डॉटी का निधन

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन डॉटी शुक्रवार दोपहर को मृत मिली। उसके माथे पर 'D' आकार का एक अनोखा निशान था, जिसने उसे वन्यजीव प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया था।

इस खास पहचान की वजह से पर्यटक भी उसे देखने दूर-दूर से आते थे। अधिकारियों ने बताया कि उसकी मौत करीब 14 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से हुई है।