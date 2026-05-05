मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' पर सेल्फी या तेज पर लगेगा भारी जुर्माना, जान लें नए सख्त नियम
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए 'मिसिंग लिंक' पर अब सुरक्षा के कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। यहां अब सेल्फी लेने या बेवजह गाड़ी रोकने पर सख्त मनाही है, क्योंकि तेज रफ्तार वाले इस रास्ते पर ऐसा करना जानलेवा हो सकता है।
अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इन नियमों का मकसद साफ है – सबकी सुरक्षा बनी रहे और ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के चलता रहे।
कारों के लिए 100 और बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमा
कारों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा और बसों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सुरंगों और पुलों पर तो इसका पालन करना और भी जरूरी है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके और किसी आपात स्थिति में फौरन मदद पहुंचाई जा सके।
अधिकारी बताते हैं कि इन नियमों का पालन करना सिर्फ चालान या जुर्माने से बचने के लिए नहीं है, बल्कि इससे सड़क हादसे कम होंगे और आपका सफर सुरक्षित और आसान बन जाएगा।