मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' पर सेल्फी या तेज पर लगेगा भारी जुर्माना, जान लें नए सख्त नियम

कारों के लिए 100 और बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सीमा

कारों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा और बसों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सुरंगों और पुलों पर तो इसका पालन करना और भी जरूरी है। पूरे एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके और किसी आपात स्थिति में फौरन मदद पहुंचाई जा सके।

अधिकारी बताते हैं कि इन नियमों का पालन करना सिर्फ चालान या जुर्माने से बचने के लिए नहीं है, बल्कि इससे सड़क हादसे कम होंगे और आपका सफर सुरक्षित और आसान बन जाएगा।