महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पाबंदी, बेचने पर सीधे 6 महीने की जेल

नकली पनीर अक्सर ग्राहकों को गुमराह कर देता है। लोग सोचते हैं कि वे असली दूध से बना पनीर खरीद रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उपभोक्ताओं और स्थानीय डेयरी कारोबारियों के साथ यह नाइंसाफी है।

यह फैसला महाराष्ट्र सरकार की नकली डेयरी उत्पादों पर लगाम लगाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है। हाल ही में हुई छापेमारी में पुणे में करीब 1,400 किलो नकली पनीर मिला। खाने-पीने की चीजों का स्तर ठीक रखने के लिए अब रेस्तरां और होटलों में भी खाने की जांच को और सख्त किया जा रहा है।