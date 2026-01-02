बलूच नेता ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा पत्र, चीन-पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी पर दी चेतावनी

पाकिस्तान के बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में अपनी सेना तैनात कर सकता है। उन्होंने लिखा, "बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 साल से आतंकवाद और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को झेल रहे हैं।"

पत्र मीर यार बोले- जल्द बलूचिस्तान में चीनी सेना दिख सकती है मीर यार ने लिखा, "बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन को काफी खतरनाक मानता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के सहयोग से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। यहां जब तक बलूच प्रतिरोध और रक्षा बलों को मजबूत नहीं किया जाएगा और बलूच के लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में चीन की सेना देखने को मिल सकती है।"

अहम बातें पत्र की बड़ी बातें बलूचिस्तान गणराज्य 2026 के पहले सप्ताह को '2026 बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमैटिक वीक' के तौर पर मनाएगा। अब बलूचिस्तान सीधे दुनिया भर के देशों से बात करेगा। बलूच लोग पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए सरकार द्वारा की गई साहसिक और दृढ़ कार्रवाइयों की सराहना करते हैं। भारत और बलूचिस्तान दोनों के सामने खतरे वास्तविक और आसन्न हैं। इसलिए, हमारे द्विपक्षीय संबंध समान रूप से ठोस और कार्रवाई योग्य होने चाहिए।

अत्याचार 79 साल से चला आ रहा अत्याचार अब खत्म हो- मीर यार पत्र में लिखा है, "बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 79 साल से सरकार द्वारा पोषित आतंकवाद और गंभीर मानवाधिकार अत्याचारों को झेला है। अब समय आ गया है कि इस पीड़ा को जड़ से खत्म किया जाए और हमारे लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित की जाए। हम शांति, समृद्धि, विकास, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा चुनौतियों और छिपे हुए खतरों के खात्मे सहित मित्रता, विश्वास और पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने में भारत को अपने अटूट समर्थन की पुष्टि करते हैं।"

