20 साल बाद कब्र से निकला हत्यारा! दिल्ली में 'अमन सिंह' बनकर छिपा था, परिवार भी कानून के शिकंजे में
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दिल्ली के रोशन गार्डन से गिरफ्तार किया गया 'अमन सिंह' असल में बलेश कुमार निकला, जो नेवी में स्टुअर्ड था। वह 2004 से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए कुमार ने एक ट्रक में आग लगने पर अपनी मौत का नाटक रचा। उसने अपनी पत्नी को भी उस जले हुए शव को अपना पति बताकर पहचानने को कहा।
कुमार के परिवार पर कानूनी मुसीबत
करीब दो दशकों तक कुमार परिवार की मदद से यह दोहरा जीवन जीता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने विधवा पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा भी लिया, वहीं वह 'अमन सिंह' के नाम से आधार कार्ड बनवाकर रह रहा था। यह राज 2023 में एक मुखबिर की सूचना के बाद खुला। पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ीं और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे धोखे में साथ देने के लिए उसके परिवार को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।