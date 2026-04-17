20 साल बाद कब्र से निकला हत्यारा! दिल्ली में 'अमन सिंह' बनकर छिपा था, परिवार भी कानून के शिकंजे में

कुमार के परिवार पर कानूनी मुसीबत

करीब दो दशकों तक कुमार परिवार की मदद से यह दोहरा जीवन जीता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने विधवा पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा भी लिया, वहीं वह 'अमन सिंह' के नाम से आधार कार्ड बनवाकर रह रहा था। यह राज 2023 में एक मुखबिर की सूचना के बाद खुला। पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ीं और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे धोखे में साथ देने के लिए उसके परिवार को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।