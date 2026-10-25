कर्नाटक: जमीन विवाद में देवर ने भाभी को गाड़ी से कुचला, वारदात कैमरे में कैद

बताया जा रहा है कि यह झगड़ा 6 एकड़ जमीन को लेकर शुरू हुआ था। मंगला देवी ने इस जमीन पर बाड़ लगाकर खेती की थी। उनके देवर ने कथित तौर पर इस जमीन के सर्वे पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि उन्हें सर्वे की जानकारी नहीं दी गई थी और उनकी गैर-मौजूदगी में इसे किया गया।

इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी बोलेरो गाड़ी मंगला देवी के ऊपर चढ़ा दी।

इस पूरी घटना को एक मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया गया है। वीडियो में मंगला देवी की बेटी को अपने चाचा से गुहार लगाते हुए भी सुना जा सकता है कि वे उसकी मां को चोट न पहुंचाएं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।