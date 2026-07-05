बद्रीनाथ मंदिर में CCTV कैमरे बदले जाने से गहराया दान में अनियमितता संबंधी विवाद
क्या है खबर?
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 1 जुलाई को मंदिर के CCTV कैमरे बदले जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यह घटना दान में अनियमितताओं के आरोपों के सामने आने से कुछ ही दिन पहले हुई थी। कैमरों को बदलने से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के एक कर्मचारी पर मंदिर में आए दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग करने के आरोपों को लेकर जांच चल रही है।
स्पष्टीकरण
BKTC के CEO ने CCTV कैमरों को बदलने को बताया नियमित प्रक्रिया
BKTC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रंगद ने कहा कि सभी 32 CCTV कैमरों को बदलना एक नियमित प्रक्रिया थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च-रिजॉल्यूशन निगरानी उपकरण मंदिर को दान में मिले थे, जिसके कारण नए कैमरे लगाए गए। इन बदलावों के बावजूद रंगद ने आश्वासन दिया कि पहले की रिकॉर्डिंग DVR सिस्टम में पूरी तरह सुरक्षित हैं और बद्रीनाथ धाम में दान के कथित दुरुपयोग की चल रही जांच का हिस्सा होंगी।
आदेश
दान में कथित अनियमितताओं की जांच के दिए गए हैं आदेश
BKTC ने दान संबंधी आरोपों की निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच का आदेश दिया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। इस बीच अध्यक्ष द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को जांच पूरी होने तक मंदिर संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। यह जांच प्रमुख मंदिरों में दान के प्रबंधन को लेकर बढ़ती जांच के बीच हो रही है।
शिकायत
भैरव सेना नामक संगठन ने लगाए हैं आरोप
दरअसल, भैरव सेना नामक एक धार्मिक संगठन ने इस मामले में शिकायत की है। संगठन ने BKTC के CEO सोहन को पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि समिति अध्यक्ष के निजी सहायक की भूमिका कथित गड़बड़ी में सामने आई है। संगठन ने मांग की थी कि अध्यक्ष के निजी सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और देरी किए बिना स्थानीय प्रशासन को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा जाए।