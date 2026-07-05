बद्रीनाथ मंदिर में CCTV कैमरे बदले जाने से गहराया दान में अनियमितता संबंधी विवाद

आदेश

दान में कथित अनियमितताओं की जांच के दिए गए हैं आदेश

BKTC ने दान संबंधी आरोपों की निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच का आदेश दिया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। इस बीच अध्यक्ष द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को जांच पूरी होने तक मंदिर संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। यह जांच प्रमुख मंदिरों में दान के प्रबंधन को लेकर बढ़ती जांच के बीच हो रही है।