बद्रीनाथ दान घोटाला: CCTV ने किया पर्दाफाश, मंदिर के संरक्षक ही चुरा रहे थे चढ़ावा
देश
बद्रीनाथ धाम से गायब हुए दान की जांच के बाद बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद नौटियाल और राजेंद्र चौहान पर मंदिर के पैसे और कीमती सामान को हड़पने का आरोप है। आरोपी अधिकारी प्रमोद नौटियाल को 12 जुलाई को पकड़ा गया, जबकि चढ़ावे की गिनती करने वाले राजेंद्र चौहान को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया।
CCTV फुटेज में राजेंद्र चौहान कीमती सामान निकालते दिखे
जांचकर्ताओं ने जून के आखिर की CCTV फुटेज देखी। इसमें आरोप है कि राजेंद्र चौहान दान की गिनती के दौरान नकदी, जेवर और सोने के सिक्के निकालते हुए दिखाई दिए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रमोद नौटियाल ने भी नोट, सोने-चांदी के सिक्के, एक शालीग्राम पत्थर और केसर की पुड़िया निकाल ली थी। गवाहों ने भी इन बातों की पुष्टि की। नौटियाल को इसी महीने की शुरुआत में गलत आचरण की वजह से पहले ही निलंबित कर दिया गया था।