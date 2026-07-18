बद्रीनाथ दान घोटाला: CCTV ने किया पर्दाफाश, मंदिर के संरक्षक ही चुरा रहे थे चढ़ावा

जांचकर्ताओं ने जून के आखिर की CCTV फुटेज देखी। इसमें आरोप है कि राजेंद्र चौहान दान की गिनती के दौरान नकदी, जेवर और सोने के सिक्के निकालते हुए दिखाई दिए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रमोद नौटियाल ने भी नोट, सोने-चांदी के सिक्के, एक शालीग्राम पत्थर और केसर की पुड़िया निकाल ली थी। गवाहों ने भी इन बातों की पुष्टि की। नौटियाल को इसी महीने की शुरुआत में गलत आचरण की वजह से पहले ही निलंबित कर दिया गया था।