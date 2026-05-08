केदारनाथ यात्रा ठप! खराब मौसम से हेलीकॉप्टर सेवा बंद, 4000 टिकट रद्द
उत्तराखंड में खराब मौसम ने केदारनाथ की हेलीकॉप्टर सेवाओं पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर उड़ाना सुरक्षित नहीं रहा, जिसके बाद करीब 4,000 टिकट रद्द करने पड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि फाटा, सीरसी और गुप्तकाशी से चलने वाली उड़ानें फिलहाल रोक दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, मौसम ठीक होने पर ही ये सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी।
टिकट रद्द होने पर क्या करें?
अगर आपका टिकट तकनीकी कारण, खराब मौसम या सरकारी आदेश की वजह से रद्द हुआ है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसमें से सिर्फ ट्रांजेक्शन शुल्क काटा जाएगा। IRCTC के जरिए ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों का रिफंड 5 से 7 कामकाजी दिनों में अपने आप खाते में आ जाएगा। नकद भुगतान करने वाले श्रद्धालु हेलीपैड काउंटरों पर अपना पैसा वापस ले सकते हैं।
ध्यान रहे, रद्द हुए टिकटों को अपने आप रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा; आपको नया टिकट फिर से बुक करना होगा। इस सीजन में अब तक 3.82 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम में फंसे कई यात्री अब पैदल या घोड़ों-खच्चरों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं।
जो लोग केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े और बारिश से बचने का सामान (रेन गियर) साथ लेकर चलें। रात के समय तापमान शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।