आजम खान ने जमानत मिलने के 40 मिनट बाद हुई गिरफ्तारी को दी चुनौती, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
देश
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्हें एक अलग मामले में जमानत मिलने के ठीक 40 मिनट बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था। उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इस हफ्ते के आखिर में उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।
आजम ने गिरफ्तारी और जेल भेजने के आदेश को चुनौती दी
आजम ने अपनी इस ताजा गिरफ्तारी और उन्हें दोबारा जेल भेजने के अदालती आदेश, दोनों को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है।