तमिलनाडु: किसानों ने कर्नाटक से कावेरी नदी का पानी छोडने की मांग के लिए उठाया बड़ा कदम

किसानों ने मेकेदातु बांध परियोजना का भी जमकर विरोध किया है। उन्हें डर है कि इस परियोजना से तमिलनाडु की खेती को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इसमें दखल देने की अपील की है। दूसरी तरफ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस मामले पर नेताओं और विशेषज्ञों से मुलाकात की है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता स्थानीय किसानों की सुरक्षा और पीने के पानी का इंतजाम करना है। उनका कहना है कि सूखे के मौसम में यह पुराना पानी विवाद अक्सर और बढ़ जाता है।