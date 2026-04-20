500 में से 500! ओडिशा के आयुषमान ने CBSE 10वीं में किया टॉप, पढ़ें सफलता का राज़

महापात्र ने ऑनलाइन क्लासेज और एन सी ई आर टी का उपयोग किया

क्लास 9 से ही आयुषमान ने पारंपरिक कोचिंग को छोड़ दिया था। उन्होंने पी डब्ल्यू की 'उड़ान' बैच के साथ ऑनलाइन क्लासेज लीं। इनमें वह रोज़ाना क्लास लेते, टेस्ट देते और इसके अलावा 1 से 2 घंटे खुद से भी पढ़ाई करते थे। सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए उन्होंने एन सी ई आर टी की किताबों को ही अपना आधार बनाया। साथ ही, वे लिखने का अभ्यास भी लगातार करते रहे। पढ़ाई के दौरान तनाव से बचने के लिए आयुषमान सोशल मीडिया से दूर रहे। उन्होंने जो विषय पहले पढ़ लिए थे, उन्हें ही बार-बार दोहराया। अब आयुषमान 11वीं क्लास में दाखिला ले रहे हैं और एन ई ई टी की तैयारी के साथ डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं।