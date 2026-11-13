आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव, अब निजी अस्पतालों में नहीं होगा 112 बीमारियों का इलाज

जानकारी के मुताबिक, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने सभी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी (SHA) को निर्देश दिया है कि वे 89 और इलाज के पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करें।

यानी 89 और बीमारियों के इलाज सिर्फ सरकारी में होगे। पहले यह संख्या 23 तक सीमित थी। अब कुल मिलाकर 112 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा।

हालांकि, अलग-अलग राज्यों के पास यह तय करने का अधिकार है कि निजी अस्पतालों से इन पैकेज को हटाए या नहीं।