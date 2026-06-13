'छद्म विज्ञान' दावे पर आयुष मंत्रालय ने घेरा 'द लिवर डॉक' को, डॉक्टर बोले- चुप नहीं करा सकते

डॉ. फिलिप्स का आरोप: मंत्रालय चुप कराने की कोशिश कर रहा

डॉ. फिलिप्स ने सोशल मीडिया पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय उन्हें अपनी बात कहने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके अकाउंट्स बंद करवाने के मकसद से एक बैठक भी आयोजित की गई थी। डॉ. फिलिप्स ने भारतीय संविधान का हवाला दिया, जिसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उनका कहना था कि वे तो सिर्फ सवाल पूछने और जांच को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और अपने इस विचार पर कायम हैं कि आयुर्वेद विज्ञान पर आधारित नहीं है।