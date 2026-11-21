आनंद ने बताया कि दोषियों की सेहत से जुड़ी परेशानियों और जेल में उनके लंबे समय को देखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी बताया कि बिलकिस बानो की कानूनी टीम को सुनवाई की पूरी जानकारी थी, क्योंकि यह मामला एक साल में कई बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। बावजूद इसके, उनकी टीम ने सुनवाई में शामिल होने के लिए उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि किसी भी लंबित मामले से जुड़ी खबरें तथ्यों की सटीकता, निष्पक्षता या न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी से इन मामलों पर सटीक और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की अपील की।