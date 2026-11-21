बिलकिस बानो के आरोप पर वकील का बड़ा पलटवार, कहा- जमानत सुनवाई की टीम को थी खबर
गुजरात में साल 2002 के बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए 2 लोगों के वकील आयुष आनंद ने बिलकिस बानो के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने मुवक्किलों की जमानत की सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने 'मीडिया ट्रायल' की बातों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि इस तरह के प्रचार से न्यायिक प्रक्रिया के बारे में गलत धारणा बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी खबरें तथ्यों की सटीकता, निष्पक्षता या न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2026 को दोनों दोषियों को जमानत दी थी।
आनंद ने स्वास्थ्य का दिया हवाला
आनंद ने बताया कि दोषियों की सेहत से जुड़ी परेशानियों और जेल में उनके लंबे समय को देखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी बताया कि बिलकिस बानो की कानूनी टीम को सुनवाई की पूरी जानकारी थी, क्योंकि यह मामला एक साल में कई बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। बावजूद इसके, उनकी टीम ने सुनवाई में शामिल होने के लिए उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि किसी भी लंबित मामले से जुड़ी खबरें तथ्यों की सटीकता, निष्पक्षता या न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी से इन मामलों पर सटीक और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की अपील की।