राम मंदिर दान घोटाले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस, SIT ने जब्त की नकदी और सोना

SIT ने की स्टाफ से पूछताछ

पिछले हफ्ते 8 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद एक विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रहा है। SIT ने मंदिर के स्टाफ और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की है। उन्होंने ऑडिट के अहम कागजात भी जब्त किए हैं और चोरी की नकदी, सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। SIT अब CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके। इससे साफ है कि यह जांच अभी काफी लंबी चलेगी।