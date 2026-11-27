इंडियन एक्सप्रेस को ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन (नंबर 15595/15596) पर सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्री सफर कर पाएंगे।

यह ट्रेन पूरी तरह आरक्षित एक्सप्रेस सर्विस के तौर पर चलेगी। कुल आरक्षित जगहों में 70 प्रतिशत एंड-टू-एंड कोटा के तहत और 30 प्रतिशत रोडसाइड कोटा के तहत दी जाएगी।

टिकट बुकिंग सिर्फ़ जनरल कोटा की मिलेगी। ट्रेन में तत्काल, प्रीमियम तत्काल, वरिष्ठ नागरिक, महिला, इमरजेंसी कोटा और RAC की सुविधा नहीं मिलेगी।