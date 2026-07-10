दान विवाद से अयोध्या ट्रस्ट की साख पर सवाल, अब 'रामभक्त CEO' वापस लौटाएगा भरोसा?

समिति सदस्य बोले- विश्वास फिर से बनाने में सालों लगते हैं

समिति सदस्य सुरेश हावारे ने इस चुनौती की तुलना तिरुपति और शिर्डी जैसे बड़े मंदिरों के संचालन से की। उन्होंने बताया कि एक बार लोगों का विश्वास टूट जाए, तो उसे वापस लाने में कई साल लग जाते हैं। ट्रस्ट को उम्मीद है कि एक नए और समर्पित नेता की अगुवाई में पारदर्शिता बहाल होगी और सभी श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाया जा सकेगा कि उनका चंदा सुरक्षित हाथों में है।