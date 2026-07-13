राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की 2025-26 की वित्तीय रिपोर्ट, जानिए कितनी हुई कमाई

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने साल 2025-26 के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट को इस दौरान कुल 250.04 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसमें 98.24 करोड़ रुपये लोगों ने दान में दिए, जबकि 151.80 करोड़ रुपये ब्याज से मिले। हालांकि, ट्रस्ट का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा रहा। कुल 514.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें से बड़ा हिस्सा मंदिर के निर्माण में लगा। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब मंदिर के पैसों के प्रबंधन को लेकर लोगों के बीच चर्चा और सवाल उठ रहे हैं।