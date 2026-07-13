राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की 2025-26 की वित्तीय रिपोर्ट, जानिए कितनी हुई कमाई
अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने साल 2025-26 के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट को इस दौरान कुल 250.04 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसमें 98.24 करोड़ रुपये लोगों ने दान में दिए, जबकि 151.80 करोड़ रुपये ब्याज से मिले। हालांकि, ट्रस्ट का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा रहा। कुल 514.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें से बड़ा हिस्सा मंदिर के निर्माण में लगा। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब मंदिर के पैसों के प्रबंधन को लेकर लोगों के बीच चर्चा और सवाल उठ रहे हैं।
ट्रस्ट के पास अभी भी 1,876.30 करोड़ रुपये जमा
रिपोर्ट के अनुसार, खर्च किए गए 514.50 करोड़ रुपये में से 375.40 करोड़ रुपये सीधे मंदिर के निर्माण पर लगे, जबकि 21.53 करोड़ रुपये जमीन खरीदने में खर्च हुए। मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास कुल 1,876.30 करोड़ रुपये का फंड जमा था। यह पैसा ज्यादातर बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। इसके साथ ही दान में मिली 1,518.925 किलोग्राम चांदी और 32.259 किलोग्राम सोना भी ट्रस्ट के पास मौजूद है।