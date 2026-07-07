राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ रुपये खर्च किए थे

राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 साल में 4 कार्यक्रमों पर खर्चे 124 करोड़, SIT की नजर

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Jul 07, 202612:02 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के बीच एक नया खुलासा हुआ है, जिसने विशेष जांच दल (SIT) की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। SIT श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले 2 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट कर रही है, जिसमें पता चला है कि ट्रस्ट ने मंदिर के आयोजनों पर 124 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। SIT व्यापक लेखापरीक्षा के तहत खर्चों की जांच कर रही है। हालांकि, अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।