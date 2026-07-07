राम मंदिर ट्रस्ट ने अब तक मिले चंदे का खुलासा किया

राम मंदिर ट्रस्ट ने अब तक मिले चंदे का खुलासा किया, बताया कहां उपयोग हुई चांदी

लेखन गजेंद्र 09:16 am Jul 07, 202609:16 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त करने और पारदर्शिता मजबूत करने की कोशिश की है। सोमवार को ट्रस्ट ने बैठक के बाद अब तक मिले दान की रकम और चांदी का खुलासा किया है और बताया है कियह कुछ व्यक्तियों का आपराधिक कृत्य है, न कि ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग। ट्रस्ट को अब तक कितने रुपये का दान मिला? आइए, जानते हैं।