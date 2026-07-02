राम मंदिर चंदा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों के घरों पर छापामारी की कार्रवाई जारी है

राम मंदिर चंदा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों में किसके पास सबसे ज्यादा माल बरामद?

लेखन गजेंद्र 04:40 pm Jul 02, 202604:40 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस और विशेष जांच दल (SIT) ने छापा मारकर बड़ा माल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के यहां से करीब 80 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। संपत्ति के अन्य दस्तावेज मिलाकर आंकड़ा एक करोड़ रुपये से अधिक है। जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपियों ने चंदे की रकम से संपत्ति बनाई है। आइए, जानते हैं किसके घर से कितना माल बरामद हुआ?