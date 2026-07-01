राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है अनुकल्प मिश्रा जो अभी चंदा चोरी मामले में जेल में बंद है।

राममंदिर चंदा चोरी: गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा का वेतन 15,000 रुपये, 65 लाख का घर और फॉर्म-हाउस

लेखन गजेंद्र 06:50 pm Jul 01, 202606:50 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदे की चोरी में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें अनुकल्प मिश्रा चोरी के मास्टरमाइंड्स में से एक है। अमर उजाला के मुताबिक, 22 साल का अनुकल्प 3 साल पहले ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की गिनती करने वाला कर्मचारी बना था और उसका वेतन 15,000 रुपये प्रतिमाह था। उसने इन 3 सालों में खूब संपत्ति बटोरी है।