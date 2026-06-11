राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला: बृजभूषण शरण बोले- सच बोला तो परेशानी में आऊंगा

दावा

क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?

पत्रकार ने बृजभूषण से पूछा कि आपको अयोध्‍या से बहुत लगाव है, अब वहां दानपात्र चोरी हो रहा है, क‍ितना गंभीर प्रकरण है ये? इसपर पूर्व सांसद बोले, "अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा, क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं। इसलिए डर के मारे मैं सच नहीं बोल रहा हूं। इतनी हिम्मत हमारी अभी नहीं है। कभी समय आएगा तो सच बोलेंगे।" उन्होंने कहा कि वह सच बोलकर परेशानी में आ जाएंगे।