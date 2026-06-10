अयोध्या के राम मंदिर में चंदे का गबन? पूर्व लेखा प्रभारी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

चोरी

कैसे हो रही चंदे की चोरी?

महिपाल ने बताया कि वह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक राशि गणना कक्ष में थे। यह मंदिर परिसर में दान की राशि की गिनती के लिए एक विशेष कक्ष है, जिसमें CCTV कैमरे लगे हैं। यहां बैंक के 2 अधिकारी समेत ट्रस्ट के 14 कर्मचारी गिनती करते हैं। यहां नोटो की 10-10 गड्डियों को एक साथ बांधकर रखा जाता है। इसी में खेल हुआ और कर्मचारी 10 की जगह 12-13 की बनाते थे और वाउचर में 10 लिखते थे।