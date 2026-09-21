अयोध्या के राम मंदिर में 70 नहीं 105 बार CCTV कैमरे में कैद हुई चोरी

दैनिक भास्कर के मुताबिक, इससे पहले, 23 जून को पहली SIT ने राज्य सरकार को जो अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें 27 अप्रैल से 5 जून के बीच CCTV में लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं कैद हुईं थीं।

SIT की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने CCTV फुटेज, गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की है।

अदालत ने SIT की स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है।