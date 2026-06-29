राम मंदिर के दान में सेंध: अयोध्या पुलिस की SBI पर दबिश

चैट की जांच कर रही फॉरेन्सिक टीमें

इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 6 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो दान का काम संभालते थे। वहीं, 2 अन्य आरोपियों में सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव शामिल हैं, जिन्हें टिन्नू भी कहा जाता है। इन सभी पर चोरी और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने फोन से चैट मिटा दिए थे और फोन को रीसेट भी कर दिया था। इसी वजह से अब फॉरेन्सिक टीमें फोन और बाकी कागजातों की बारीकी से जांच कर रही हैं, ताकि गायब हुए पैसों का पूरा सच सामने आ सके।