अयोध्या बार एसोसिएशन राम मंदिर चंदा चोरी आरोपियों का नहीं लड़ेगा मुकदमा, CBI जांच की मांग

ऐलान

चंदा चोरी मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक

यह फैसला अयोध्या में फैजाबाद एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक के दौरान लिया गया। यहां सदस्यों ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या वकीलों को इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों का बचाव करना चाहिए? बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, "मामले में कोई भी वकील आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और यदि कोई करता है, तो उस पर प्रत्येक आरोपी के प्रतिनिधित्व के लिए 5-5 लाख रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।"