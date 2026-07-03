राम मंदिर घोटाला: आरोपी की पत्नी के अवैध मकान पर बुलडोजर का मंडराता खतरा

सरकार मुख्य आरोपी लवकुश की संपत्तियों की जांच कर रही

सुप्रिया का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। अधिकारी लवकुश और उन अन्य आरोपियों की कई संपत्तियों की जांच कर रहे हैं, जिन पर मंदिर दान के 5 से 7.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। इस हफ्ते की शुरुआत में, जांचकर्ताओं ने लवकुश के घर पर छापा मारा और अवैध निर्माण की जांच की।

एक अन्य आरोपी की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। यह सब राज्य सरकार के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक किसी भी इमारत को गिराने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है, और सरकार इन्हीं नियमों का पालन कर रही है।