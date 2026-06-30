राम मंदिर गबन: अयोध्या बार एसोसिएशन का फरमान- कोई न करें आरोपियों की पैरवी देश Jun 30, 2026

अयोध्या बार एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे उन 8 लोगों का बचाव न करें, जिन पर राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए फंड में गबन का आरोप है। यदि कोई वकील इन आरोपियों का केस लड़ता है, तो उसे 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि हर आरोपी को वकील रखने का संवैधानिक अधिकार है, फिर चाहे उस पर कोई भी आरोप क्यों न हो।