अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपियों की पैरवी पर लगाई रोक देश Jun 29, 2026

अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक अहम फैसला किया है। इसके तहत राम मंदिर दान घोटाले के आरोपियों की पैरवी कोई भी वकील नहीं करेगा। अगर कोई वकील इस नियम को तोड़ता है, तो उसे 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना भरना होगा। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ट्रस्ट के अधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये दोनों ही इस कथित घोटाले में अपनी भूमिका के चलते जांच के घेरे में हैं।