अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपियों की पैरवी पर लगाई रोक

अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपियों की पैरवी पर लगाई रोक
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अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक अहम फैसला किया है। इसके तहत राम मंदिर दान घोटाले के आरोपियों की पैरवी कोई भी वकील नहीं करेगा। अगर कोई वकील इस नियम को तोड़ता है, तो उसे 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना भरना होगा। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ट्रस्ट के अधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये दोनों ही इस कथित घोटाले में अपनी भूमिका के चलते जांच के घेरे में हैं।
राम मंदिर मामले में 8 गिरफ्तार
इस मामले में 8 लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इन्हें वीडियो कॉल के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया था, जब ट्रस्ट के एक सदस्य ने चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 13 जुलाई तक टाल दी है।