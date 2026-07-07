राम मंदिर चंदा घोटाला: कर्मचारी ने गर्लफ्रेंड को दिया आईफोन, भाई की शादी में उड़ाए लाखों रुपये

शुक्ला ने 19 लाख खर्च करने और 2.5 लाख ट्रांसफर करने की बात कबूली

पूछताछ में अविनाश ने पुलिस को बताया कि उसने 19 लाख रुपये कई जगहों पर खर्च किए। इनमें अपने भाई की शादी, दूसरे भाई को तोहफे देना और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा आईफोन खरीदना शामिल है। इसके अलावा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में 2.5 लाख रुपये भी ट्रांसफर किए थे। जांच अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों में अविनाश को सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 20 लाख रुपये मिला था। पुलिस अब उसके हर वित्तीय लेन-देन पर बारीकी से नजर रख रही है, ताकि चोरी हुए पैसे को बरामद किया जा सके।