राम मंदिर चंदा घोटाला: कर्मचारी ने गर्लफ्रेंड को दिया आईफोन, भाई की शादी में उड़ाए लाखों रुपये

राम मंदिर चंदा घोटाला: कर्मचारी ने गर्लफ्रेंड को दिया आईफोन, भाई की शादी में उड़ाए लाखों रुपये
अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला ने दान के पैसे चुराने की बात कबूल कर ली है। उसने इन पैसों से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार पर भी खूब खर्च किया। करोड़ों के इस घोटाले ने कई श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि यह सारा पैसा आखिर कहां गया।
शुक्ला ने 19 लाख खर्च करने और 2.5 लाख ट्रांसफर करने की बात कबूली
पूछताछ में अविनाश ने पुलिस को बताया कि उसने 19 लाख रुपये कई जगहों पर खर्च किए। इनमें अपने भाई की शादी, दूसरे भाई को तोहफे देना और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा आईफोन खरीदना शामिल है। इसके अलावा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में 2.5 लाख रुपये भी ट्रांसफर किए थे। जांच अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों में अविनाश को सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 20 लाख रुपये मिला था। पुलिस अब उसके हर वित्तीय लेन-देन पर बारीकी से नजर रख रही है, ताकि चोरी हुए पैसे को बरामद किया जा सके।