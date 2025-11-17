सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' ट्रेलर था, भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि मई में चलाया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' एक ट्रेलर था। उन्होंने दिल्ली में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद में कहा कि भारत आगे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान को जिम्मेदारी सिखाने को तैयार है।
भारत के रास्ते पर रुकावट पैदा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी- द्विवेदी
जनरल द्विवेदी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था, जो 88 घंटों में खत्म हो गया। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देता है, तो हम सिखा देंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना है।" उन्होंने कहा, "जब कोई देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ाता है, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है। हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी।"
भारत ब्लैकमेल से नहीं डरता- द्विवेदी
उन्होंने भारत के इस रुख को दोहराया कि बातचीत और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्होंने अपने पड़ोसी से शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के साथ समान व्यवहार करेगा और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वालों को भी जवाब देगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत किसी भी ब्लैकमेल की कोशिश से नहीं डरता।
“खून और पानी साथ नहीं बह सकते… बात और आतंक साथ नहीं चल सकते। जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उन्हें जवाब मिलेगा।”
