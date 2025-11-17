सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' ट्रेलर था, भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था

लेखन गजेंद्र 03:58 pm Nov 17, 202503:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि मई में चलाया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' एक ट्रेलर था। उन्होंने दिल्ली में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद में कहा कि भारत आगे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान को जिम्मेदारी सिखाने को तैयार है।