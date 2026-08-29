विशाखापत्तनम में ऑटो चालक ने पत्नी-बच्चों संग की आत्महत्या, भाई को भेजा आखिरी मैसेज
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इस हफ्ते विशाखापत्तनम के चिंताला अग्रहारम इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां एक ऑटो रिक्शा चालक विनोद कुमार, उनकी पत्नी अहल्या और उनके 2 छोटे बच्चे अपने किराए के मकान में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में पैसों की तंगी और पारिवारिक तनाव को इस दर्दनाक घटना की वजह बताया जा रहा है।
प्रवीण कुमार ने कथित तौर पर बड़े भाई को किया था मैसेज
घटना से पहले प्रवीण कुमार ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई को अपने इरादों के बारे में मैसेज भेजा था। उनके परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ था, वहीं इस घटना ने पूरे स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसी मुश्किल से जूझ रहा है, तो उसे परामर्श सेवाओं के माध्यम से मदद मिल सकती है।