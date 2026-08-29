विशाखापत्तनम में ऑटो चालक ने पत्नी-बच्चों संग की आत्महत्या, भाई को भेजा आखिरी मैसेज

घटना से पहले प्रवीण कुमार ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई को अपने इरादों के बारे में मैसेज भेजा था। उनके परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर क्या हुआ था, वहीं इस घटना ने पूरे स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसी मुश्किल से जूझ रहा है, तो उसे परामर्श सेवाओं के माध्यम से मदद मिल सकती है।