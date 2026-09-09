दिल्ली की मतदाता सूची में चौंकाने वाला खुलासा, जिंदा लोगों को घोषित किया गया मृत

दिल्ली में कई लोग यह देखकर हैरान रह गए कि मतदाता सूची में उन्हें 'मृत' या 'अनुपस्थित' दिखाया गया है। जबकि ये सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और उनमें से कुछ तो पहले भी वोट डाल चुके हैं। मालवीय नगर की 71 साल की विरमा और सुल्तानपुर माजरा के 36 साल के कांता प्रसाद ऐसे ही कुछ नाम हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस गंभीर गड़बड़ी के बाद 'वोटर अधिकार मंच' नाम के एक सक्रिय समूह ने मांग की है कि SIR के मौजूदा स्वरूप को वापस लिया जाए। उनकी मांग है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए उस पुरानी वोटर लिस्ट को ही बहाल किया जाए, जिसका स्थानीय ऑडिट हो चुका है।