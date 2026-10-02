700 से ज़्यादा DDA पार्क भगवान भरोसे, ऑडिट रिपोर्ट ने खोली पोल
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एक नई ऑडिट से पता चला है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के 736 पार्कों में से अधिकतर में जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इन पार्कों में से सिर्फ 16 में ही CCTV कैमरे लगे हैं। यह पड़ताल पिछले महीने आस्था कुंज पार्क में हुई एक गंभीर घटना के बाद शुरू की गई थी, जिसने शहर के हरे-भरे इलाकों में सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है।
DDA ने शुरू की पार्कों की सुरक्षा सुधारने की पहल
इन समस्याओं से निपटने के लिए DDA सैकड़ों पार्कों में बेहतर रोशनी लगवा रहा है। इनमें से 231 पार्कों में काम शुरू भी हो गया है। 245 बड़े पार्कों में रात की गश्त भी शुरू हो गई है, जबकि बाइक स्क्वॉड अब सभी ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में सक्रिय हैं। इसके अलावा, लोगों को बाहर ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए ज़्यादा गार्ड, जानकारी वाले बोर्ड लगाने और बाउंड्री ठीक करने की योजना पर भी काम चल रहा है।