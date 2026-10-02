700 से ज़्यादा DDA पार्क भगवान भरोसे, ऑडिट रिपोर्ट ने खोली पोल

इन समस्याओं से निपटने के लिए DDA सैकड़ों पार्कों में बेहतर रोशनी लगवा रहा है। इनमें से 231 पार्कों में काम शुरू भी हो गया है। 245 बड़े पार्कों में रात की गश्त भी शुरू हो गई है, जबकि बाइक स्क्वॉड अब सभी ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में सक्रिय हैं। इसके अलावा, लोगों को बाहर ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए ज़्यादा गार्ड, जानकारी वाले बोर्ड लगाने और बाउंड्री ठीक करने की योजना पर भी काम चल रहा है।