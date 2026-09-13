बिजनौर में गांव की बदहाल सड़कें दिखाने पर यूट्यूबर पर हमला, प्रधान पति गिरफ्तार

जब यूट्यूबर मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तो उसे रोका गया। उस पर इलाके के वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। इमरान और उसके साथियों ने उसे गालियां दीं, धक्का-मुक्की की और धमकी दी कि अगर उसने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो उसे पत्रकारिता सिखा देंगे। वह पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और फिर से हमला किया। पुलिस ने इमरान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।