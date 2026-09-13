बिजनौर में गांव की बदहाल सड़कें दिखाने पर यूट्यूबर पर हमला, प्रधान पति गिरफ्तार
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक यूट्यूबर पर शुक्रवार को हमला किया गया। उसने गांव की खराब सड़कों और आम समस्याओं पर वीडियो बनाए थे। यह हमला जुमे की नमाज के ठीक बाद जामा मस्जिद के बाहर हुआ। आरोप है कि इसमें इमरान नाम का एक शख्स शामिल था, जो गांव की प्रधान का पति है।
इमरान समेत 2 लोग गिरफ्तार
जब यूट्यूबर मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तो उसे रोका गया। उस पर इलाके के वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया। इमरान और उसके साथियों ने उसे गालियां दीं, धक्का-मुक्की की और धमकी दी कि अगर उसने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो उसे पत्रकारिता सिखा देंगे। वह पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और फिर से हमला किया। पुलिस ने इमरान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।