हैदराबाद: चॉकलेट का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप, ईसाई महिलाओं से मारपीट; 2 गिरफ्तार
हैदराबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिख रहा है कि वे अलमासगुडा में 2 ईसाई महिलाओं को घेरकर उनसे मारपीट कर रहे थे।
महिलाओं पर आरोप था कि वे बच्चों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए चॉकलेट बांट रही थीं, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद, लोगों के उस समूह ने उन्हें शारीरिक और मौखिक, दोनों तरह से प्रताड़ित किया। यह पूरी घटना बीआर अंबेडकर की मूर्ति के पास हुई।
BRS की सबीता इंद्रा रेड्डी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की
तेलंगाना की पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक सबीता इंद्रा रेड्डी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पुलिस से इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।
उन्होंने साफ कहा कि अगर धार्मिक धर्मांतरण से जुड़ी कोई चिंता है, तो उसका समाधान कानूनी तरीकों से होना चाहिए, न कि हिंसा के जरिए।