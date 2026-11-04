हैदराबाद: चॉकलेट का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप, ईसाई महिलाओं से मारपीट; 2 गिरफ्तार

हैदराबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिख रहा है कि वे अलमासगुडा में 2 ईसाई महिलाओं को घेरकर उनसे मारपीट कर रहे थे।

महिलाओं पर आरोप था कि वे बच्चों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए चॉकलेट बांट रही थीं, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद, लोगों के उस समूह ने उन्हें शारीरिक और मौखिक, दोनों तरह से प्रताड़ित किया। यह पूरी घटना बीआर अंबेडकर की मूर्ति के पास हुई।