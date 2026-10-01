महंगाई की दोहरी मार: विमान ईंधन और कमर्शियल LPG हुए महंगे

वहीं, अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बात करें, तो अच्छी खबर यह है कि इसका 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर अभी 942 रुपये पर बना हुआ है, जबकि कमर्शियल दरें लगातार बदल रही हैं।

इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार मई में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, और तब से इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी, जहाँ हवाई यात्रा और व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा, वहीं आपकी रसोई का आम सिलेंडर फिलहाल महंगा नहीं होगा।