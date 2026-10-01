महंगाई की दोहरी मार: विमान ईंधन और कमर्शियल LPG हुए महंगे
ईंधन की कीमतों को लेकर बड़ी खबर है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) 16 रुपये महंगा हो गया है, अब इसकी कीमत 137 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ, 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर भी 62.59 रुपये महंगा हो गया है।
इन कीमतों में यह बढ़ोतरी वैश्विक रुझानों और रुपये-डॉलर की विनिमय दर में बदलाव के कारण हुई है। हालांकि, कुछ ही महीने पहले जून में कमर्शियल LPG के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरे भी थे।
घरेलू LPG का 14.2 किलो सिलेंडर 942 रुपये पर स्थिर
वहीं, अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की बात करें, तो अच्छी खबर यह है कि इसका 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर अभी 942 रुपये पर बना हुआ है, जबकि कमर्शियल दरें लगातार बदल रही हैं।
इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार मई में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, और तब से इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी, जहाँ हवाई यात्रा और व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा, वहीं आपकी रसोई का आम सिलेंडर फिलहाल महंगा नहीं होगा।