राज ठाकरे ने पुलिस के अनुरोध पर हटाई मोदी-अडानी डॉक्यूमेंट्री, कहा- संघर्ष जारी रहेगा

इस डॉक्यूमेंट्री ने ट्विटर पर तेजी से 48 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल किए और फेसबुक पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं। ठाकरे लंबे समय से एकाधिकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि कुछ हाथों में आर्थिक ताकत का ज्यादा जमावड़ा रोजगार पैदा करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है। फिल्म हटाने के बावजूद उन्होंने कहा है कि वे ऐसी संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए आवाज उठाते रहेंगे, जो सभी के लिए अवसर पैदा करे।