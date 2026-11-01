G20 में जयशंकर का कड़ा संदेश- यूक्रेन युद्ध से 22 भारतीयों की मौत, अब बातचीत ही रास्ता

जयशंकर ने बताया कि शिपिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से विकासशील देशों में ईंधन और खाने-पीने की चीजें मिलना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि चल रहे संघर्षों का विदेश में रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ा है। इसमें 22 भारतीय नागरिकों की जान जाने की बात भी शामिल है।