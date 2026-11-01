G20 में जयशंकर का कड़ा संदेश- यूक्रेन युद्ध से 22 भारतीयों की मौत, अब बातचीत ही रास्ता
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G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक अटलांटा में हुई, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और पोलैंड के नेताओं से बात की। उनकी बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन रहा।
उन्होंने सुरक्षित शिपिंग रास्ते, अनाज का निर्यात फिर से शुरू करने और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया।
जयशंकर ने 22 भारतीयों का जिक्र किया
जयशंकर ने बताया कि शिपिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से विकासशील देशों में ईंधन और खाने-पीने की चीजें मिलना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि चल रहे संघर्षों का विदेश में रह रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ा है। इसमें 22 भारतीय नागरिकों की जान जाने की बात भी शामिल है।