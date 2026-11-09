हैदराबाद में दिवाली पर पटाखों से 60 लोगों की आंखों में चोट, 8 की सर्जरी की गई
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इस दीपावली पर, हैदराबाद के सरोजिनी देवी आंख अस्पताल में पटाखों से आंख में चोट लगने के 60 मामले दर्ज किए गए। इनमें से लगभग आधे बच्चे थे।
ज्यादातर मामले तो ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन 8 मरीजों को सर्जरी करानी पड़ेगी।
डॉक्टर ने राहगीरों को लगी चोटों के बारे में बताया
सरोजिनी देवी आंख अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉ. मोहिनी पंधारपुरकर ने बताया कि बहुत से लोग तो सिर्फ पास खड़े होने से ही घायल हो गए जब पटाखे फूट रहे थे। इस साल जिन पटाखों से चोटें लगीं, उनमें बुलेट बम, मिर्ची बम और रॉकेट जैसे कई अलग-अलग तरह के पटाखे शामिल थे।
भद्राचलम से आए 9 साल के मोक्षित जैसे मामले दूर के जिलों से भी सामने आए।