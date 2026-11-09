हैदराबाद में दिवाली पर पटाखों से 60 लोगों की आंखों में चोट, 8 की सर्जरी की गई

सरोजिनी देवी आंख अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉ. मोहिनी पंधारपुरकर ने बताया कि बहुत से लोग तो सिर्फ पास खड़े होने से ही घायल हो गए जब पटाखे फूट रहे थे। इस साल जिन पटाखों से चोटें लगीं, उनमें बुलेट बम, मिर्ची बम और रॉकेट जैसे कई अलग-अलग तरह के पटाखे शामिल थे।

भद्राचलम से आए 9 साल के मोक्षित जैसे मामले दूर के जिलों से भी सामने आए।