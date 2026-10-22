मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद, अधिकारियों ने कस्टम एक्ट के तहत इस सोने को जब्त कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि यह गिरोह लंबे समय से एयरपोर्ट के रास्ते अवैध सोने के बार की तस्करी कर रहा था।

DRI का कहना है कि वे इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पता लगाने के लिए गहराई से जांच कर रहे हैं। एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि संगठित तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है।