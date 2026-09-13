नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, शराबबंदी पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने नागालैंड शराब पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल, यह कानून 1990 से राज्य में शराब से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, इस पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि यह अवैध शराब के बाजार को बढ़ावा देता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता। अब इस कानून पर दोबारा विचार करने की मांग उठ रही है।