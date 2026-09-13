नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, शराबबंदी पर उठे गंभीर सवाल
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नागालैंड के तुएनसांग जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद पुलिस प्रमुख ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने खासकर तुएनसांग, मोन, मोकोकचुंग और लोंग्लेंग के लोगों से फिलहाल शराब से दूर रहने की अपील की है। इस दर्दनाक घटना की असली वजह जानने के लिए जांच जारी है।
नागालैंड शराब पूर्ण प्रतिबंध कानून पर उठे सवाल
इस घटना ने नागालैंड शराब पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल, यह कानून 1990 से राज्य में शराब से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, इस पर अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि यह अवैध शराब के बाजार को बढ़ावा देता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता। अब इस कानून पर दोबारा विचार करने की मांग उठ रही है।