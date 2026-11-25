जम्मू-कश्मीर में इस वक्त कम से कम 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से है।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इनमें से कई आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दोबारा से आतंकी गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश में हैं।

अच्छी बात यह है कि घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर अब शून्य हो गई है।