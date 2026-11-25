जम्मू-कश्मीर में 65 से ज्यादा विदेशी आतंकी फिर सक्रिय, सुरक्षा बलों ने पहाड़ों पर कसी कमर
जम्मू-कश्मीर में इस वक्त कम से कम 65 विदेशी आतंकवादी सक्रिय बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से है।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इनमें से कई आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दोबारा से आतंकी गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश में हैं।
अच्छी बात यह है कि घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर अब शून्य हो गई है।
सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा पहाड़ी चौकियां बनाईं
इन आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने खास तैयारी की है। उन्होंने दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में 80 से ज्यादा अस्थायी चौकियां बनाई हैं। इनमें से कुछ चौकियां तो 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर हैं।
सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस मिलकर इन चौकियों पर काम कर रहे हैं। ये सभी सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों से मिली खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करती हैं, ताकि जंगलों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें ढूंढा जा सके।