दिवाली की रात दिल्ली में अग्निशमन विभाग को मिली 281 इमरजेंसी कॉल, बुझाते समय 5 दमकलकर्मी घायल

दिवाली की रात दिल्ली के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। शहरभर में आग बुझाते समय दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के कम से कम 5 कर्मचारी घायल हो गए।

नंगली सकरावती में आग बुझाते वक्त स्टेशन अधिकारी नवीन ठाकरान के हाथ जल गए। उन्हें ठीक होने में करीब एक हफ्ता लगेगा। वहीं, लिबासपुर में एक गोदाम की आग बुझाने के दौरान सीता राम का हाथ टूट गया। दीपक, मनोज और मनजीत भी अलग-अलग इमरजेंसी कॉल पर घायल हुए।