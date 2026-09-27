भारत-नेपाल में 19 की मौत, बाढ़-भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त
भारत और नेपाल में हुई भारी बारिश ने भयंकर बाढ़ और भूस्खलन का रूप ले लिया है, जिससे अब तक कम से कम 19 लोगों की जान चली गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 63 जिलों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया, जिसके चलते 15 लोगों की जान चली गई और 117 घर तबाह हो गए। वहीं, नेपाल के हिमलूंग हिमाल बेस कैंप पर हुए हिमस्खलन में 10 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं।
बाग्लुंग में भूस्खलन से 4 की मौत
नेपाल के बाग्लुंग जिले में एक दुखद भूस्खलन हुआ। इस घटना में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान चली गई। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं, तूफानों ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।
इससे नेपाल के कई इलाकों में संचार सेवाएं ठप पड़ गई हैं, जिससे राहत-बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। नेपाल के आधे से ज्यादा जिले अब बाढ़ के हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में सीमा के दोनों ओर के हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।