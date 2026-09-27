भारत-नेपाल में 19 की मौत, बाढ़-भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नेपाल के बाग्लुंग जिले में एक दुखद भूस्खलन हुआ। इस घटना में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान चली गई। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं, तूफानों ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।

इससे नेपाल के कई इलाकों में संचार सेवाएं ठप पड़ गई हैं, जिससे राहत-बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। नेपाल के आधे से ज्यादा जिले अब बाढ़ के हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में सीमा के दोनों ओर के हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।