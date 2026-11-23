दुमका में कोयला ब्लॉक पर भीषण बवाल, पुलिस पर पथराव में 12 जवान घायल
लेखन भारत शर्मा
झारखंड के दुमका जिले में एक प्रस्तावित कोयला ब्लॉक के खिलाफ रविवार को ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पहले कोयला सर्वेक्षण करने गई टीम के एक सदस्य को बंधक बना लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसमें कम से कम 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए 2 पुलिसकर्मी
झड़प में सिर में चोट लगने के बाद दो पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि वह इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। दोषियों का पता चलते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। घटना की आगे की जांच जारी है।