झारखंड के दुमका जिले में एक प्रस्तावित कोयला ब्लॉक के खिलाफ रविवार को ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पहले कोयला सर्वेक्षण करने गई टीम के एक सदस्य को बंधक बना लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसमें कम से कम 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए।