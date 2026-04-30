बेंगलुरु पर मौत बन टूटा तूफान: 10 की मौत, मासूम बच्ची भी शिकार

बेंगलुरु में बिजली गुल और करंट लगने से मौतें

इस तूफान ने सिर्फ जान-माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कई इलाकों में बिजली गुल कर दी और पेड़-पौधे तथा बिजली की तारें उखाड़ फेंकीं। बारिश के बाद कुछ लोगों को बिजली के करंट से जान गंवानी पड़ी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी दी थी। अब भी खराब मौसम की आशंका है, ऐसे में प्रशासन लोगों से सुरक्षित रहने और बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। हालात सामान्य करने के लिए बचाव और राहत टीमें लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।