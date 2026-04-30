बेंगलुरु पर मौत बन टूटा तूफान: 10 की मौत, मासूम बच्ची भी शिकार
बेंगलुरु शहर में अचानक आए एक जोरदार तूफान ने कम से कम 10 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। भारी बारिश, ओले और तेज हवाओं ने पूरे शहर में बड़ी तबाही मचाई। सबसे भयावह घटनाओं में से एक बोवरिंग हॉस्पिटल में सामने आई, जहां एक दीवार ढहने से हादसा जानलेवा साबित हुआ।
बेंगलुरु में बिजली गुल और करंट लगने से मौतें
इस तूफान ने सिर्फ जान-माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कई इलाकों में बिजली गुल कर दी और पेड़-पौधे तथा बिजली की तारें उखाड़ फेंकीं। बारिश के बाद कुछ लोगों को बिजली के करंट से जान गंवानी पड़ी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी दी थी। अब भी खराब मौसम की आशंका है, ऐसे में प्रशासन लोगों से सुरक्षित रहने और बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। हालात सामान्य करने के लिए बचाव और राहत टीमें लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।