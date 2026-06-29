अकाल तख्त बनाम पंजाब सरकार: बेअदबी कानून पर गरमाई सियासत, मंत्रियों-विधायकों से तीखे सवाल
पंजाब के सिख विधायक और मंत्री सोमवार को अमृतसर स्थित अकाल तख्त पहुंचे। यहां उन्हें एक नए बेअदबी विरोधी कानून पर सवालों का सामना करना पड़ा, जिस पर इन दिनों काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त का मानना है कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतकार (संशोधन) अधिनियम, 2026 धार्मिक मामलों में दखल दे रहा है और इससे उनकी पुरानी परंपराएं बाधित हो सकती हैं। गैर-सिख मंत्रियों ने इस मामले पर अपने लिखित बयान भेजे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकाल तख्त में पेश होने के लिए नहीं कहा गया।
बेअदबी कानून सिख संस्थाओं की आजादी के लिए खतरा
अकाल तख्त के नेताओं को चिंता है कि इस कानून के कुछ प्रावधान अदालतों को सिख संस्थाओं की जांच करने की अनुमति देते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने सरकार की खुलकर आलोचना करते हुए कहा कि वह सिख मामलों में बेवजह दखल दे रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कुछ रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने से समर्पित सिखों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके उलट, कुछ राजनेता इस कानून का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेअदबी के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं और दोषी को उमरकैद तक की सजा मिल सकती है।