अकाल तख्त बनाम पंजाब सरकार: बेअदबी कानून पर गरमाई सियासत, मंत्रियों-विधायकों से तीखे सवाल

बेअदबी कानून सिख संस्थाओं की आजादी के लिए खतरा

अकाल तख्त के नेताओं को चिंता है कि इस कानून के कुछ प्रावधान अदालतों को सिख संस्थाओं की जांच करने की अनुमति देते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने सरकार की खुलकर आलोचना करते हुए कहा कि वह सिख मामलों में बेवजह दखल दे रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कुछ रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने से समर्पित सिखों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके उलट, कुछ राजनेता इस कानून का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेअदबी के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं और दोषी को उमरकैद तक की सजा मिल सकती है।